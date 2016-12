Bodenkauf trotz Preiskrise?

von Norbert Lehmann, agrarmanager , am

Das ist eine der Fragen, denen die Referenten des 14. Bodenforums des agrarmanager auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin nachgehen werden.

Andreas Tietz vom Thünen-Institut wird analysieren, ob der Anstieg der Kaufpreise und Pachten der vergangenen Jahre als Zeichen für eine drohende Spekulationsblase zu bewerten ist.

Steuerberater Dr. Marcel Gerds wird den Einfluss des § 6b des Einkommensteuergesetzes auf die Bodenpreisbildung erläutern. Der Paragraph erlaubt die Bildung einer steuerneutralen Reinivestitionsrücklage aus Gewinnen, die bei der Veräußerung von Grund und Boden entstehen. Nach Einschätzung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Bodenmarktpolitik“ verschärft die Regelung den Wettbewerb um landwirtschaftliche Flächen und wirkt preissteigernd.

Christian Bödecker, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, wird über Bodenkauf und Finanzierung aus Sicht eines Sachverständigen berichten.

Das 14. Bodenforum findet am 24. Januar 2017 von 11 bis 14 Uhr auf der IGW Berlin statt. Moderiert wird die Veranstaltung von agrarmanager-Chefredakteur Dr. Uwe Steffin. Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro zuzüglich 10 Euro für ein ermäßigtes Messeticket.

Bodenmarkt 8 erschienen

Wenn Sie sich vorab eingehend über die jüngsten Entwicklungen am Markt für landwirtschaftliche Flächen in Deutschland informieren wollen, können Sie ab sofort das agrarmanager-Sonderheft Bodenmarkt 8 über den dlv Landecht-Shop bestellen. Darin finden Sie eine detaillierte Analyse der Kaufpreisentwicklung und ein Interview mit dem Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium Dr. Hermann Onko Aeikens über den Einfluss des Gesetzgebers auf den Bodenmarkt.