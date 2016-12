von Walter Dirksmeyer und Hildegard Garming und Kathrin Klockgether , am

Der Anbau von Freilandgemüse wächst in Deutschland seit vielen Jahren stetig. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Gemüse ist von etwa 64 kg in den 1980er-Jahren auf rund 96 kg in 2013 kräftig gestiegen. Davon werden nur etwa 35 bis 38 % im Inland erzeugt. Das Nachfragewachstum und der geringe Selbstversorgungsgrad zeigen, dass es hierzulande Potenzial für eine Ausdehnung des Gemüseanbaus gibt.

Aber auch Gemüse- und Obstanbaubetriebe sind vom Strukturwandel betroffen. Die Anzahl der Betriebe nimmt seit vielen Jahren deutlich ab: Zwischen 2000 und 2015 sank sie um rund 55 % auf knapp 6.100. Allgemeine Gründe sind der technische Fortschritt, fehlende Hofnachfolge und alternative Einkommensmöglichkeiten, sowie für den Obst- und Gemüsebau spezifische Gründe wie gestiegene Qualitätsstandards. Dadurch ist die Anzahl kleinerer Betriebe zurückgegangen, und die verbliebenen Betriebe haben sich stetig hin zu spezialisierten Unternehmen entwickelt. Betriebsvergleiche zeigen, gut geführte Sonderkulturbetriebe erzielen respektable Einkommen — wenn sie die Kosten der Arbeitserledigung im Griff haben.

Eine tiefgehende und differenzierte Analyse der Anbaustrukturen im Obst- und Gemüsebau einschließlich der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse bringt der agrarmanager in seinem Titelthema der Januar-Ausgabe.

