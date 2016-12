FrieslandCampina bremst Milcherzeuger

© FrieslandCampina Bild vergrößern Ein Tankwagen von FrieslandCampina liefert Milch am Werk ab.

In den Niederlanden wird voraussichtlich im März 2017 ein Plan des gesamten Milchsektors zur Reduzierung des Phosphatausstoßes in Kraft treten. Um diesen Plan zu unterstützen und um das Milchangebot an die verfügbare Verarbeitungskapazität anzupassen, hat der Mitgliederrat von FrieslandCampina einem vorübergehenden Einfrieren der Milchanlieferung zugestimmt.

Ab dem 9. Januar 2017 sollen die niederländischen Milcherzeuger von FrieslandCampina nur noch so viel Milch an ihre Genossenschaft anliefern wie im Vorjahr. Dabei haben sie die Wahl zwischen drei Bezugszeiträumen:

20. August bis 17. September 2016

1. Januar bis 31. März 2016

13. November bis 12. Dezember 2016

Überschreitet ein Betrieb die vorher festgelegte Menge, werden für die überlieferte Menge 90 % des monatlichen Garantiepreises einbehalten. Umgekehrt sollen Erzeuger belohnt werden, die unter ihrer Referenzmenge bleiben. Für die weniger angelieferte Milch wird ein Zuschlag gezahlt. Da sich der Zuschlag aus dem Einbehalt für Überlieferungen finanziert, macht FrieslandCampina noch keine Angaben zur Höhe des Nicht-Lieferbonus.