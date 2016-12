Mehr GVO-Mais in der EU

von Norbert Lehmann, agrarmanager , am

Insgesamt 136.337 ha wurden zur Ernte 2016 in der EU mit gentechnisch verändertem Mais bestellt. Das waren rund 19.000 ha oder 16 % mehr als im Vorjahr. Gemessen am gesamten Maisanbau in der EU war der Anteil mit 1,55 % aber dennoch sehr gering.

Fast das gesamte Areal an GVO-Mais entfiel auf Spanien, nämlich 129.081 ha. Nach Einschätzung des US-amerikanischen Landwirtschaftsministeriums haben die spanischen Landwirte im vergangenen Frühjahr fast 20 % mehr Fläche mit gentechnisch verändertem Mais bestellt, weil der Schädlingsdruck durch den Maiszünsler überdurchschnittlich hoch war. Die einzige zum Anbau in der EU zugelassene GV-Maislinie ist MON810 von Monsanto. Dieser Mais schützt sich durch die Produktion des Bt-Toxins vor dem Schädling.

Keine Trennung

Die spanischen Landwirte nutzten die Bt-Technologie in der vergangenen Saison auf rund 35 % der Maisfläche. Das USDA führt die breite Akzeptanz unter den Erzeugern darauf zurück, dass die Vermarktung problemlos verläuft. Die spanische Futtermittelindustrie erfasst herkömmliche und gentechnisch veränderte Sorten nicht getrennt und verarbeitet den GVO-Mais zu Futterprodukten für den Inlandsmarkt.

Hingegen ist die Nutzung der bereits 1998 zugelassenen Monsanto-Linie MON810 in den drei übrigen Mitgliedstaaten, wo dieser Mais noch angebaut wird, rückläufig. In Portugal verkleinerte sich das GVO-Areal um rund 1.000 ha auf 7.069 ha und in der Tschechischen Republik von 997 ha auf nur noch 75 ha. Rumänien, wo 2014 noch 834 ha mit Genmais bestellt wurden, ist voriges Jahr aus der Technik ausgestiegen. In der Slowakei wurden 2016 rund 112 ha mit MON810 bestellt nach 400 ha im Vorjahr.

Dort, wo der Anbau zurückgeht, waren Schwierigkeiten in der Vermarktung die Ursache.

Hohe Einfuhren

Obwohl gentechnisch veränderter Mais im Anbau in der Europäischen Union aufgrund der restriktiven Zulassungspolitik nur eine untergeordnete Rolle spielt, führt die EU im Durchschnitt jährlich 6 bis 7 Mio. t Mais ein, von denen nach Schätzung des USDA bis zu 25 % gentechnisch verändert sein dürften.

Bei den jährlichen Importen von rund 19 Mio. t Soja und 13 Mio. t Sojaschrot dürfte der GVO-Anteil 90 % betragen.