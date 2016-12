von Norbert Lehmann, agrarmanager , am

Auf seiner letzten Sitzung im laufenden Jahr verabschiedete der Bundesrat heute das sogenannte Milchsondermaßnahmengesetz. Es legt die rechtliche Grundlage für eine befristete Sonderbeihilfe an Milcherzeuger, die ihre Produktion nicht ausweiten.

Danach erhalten Milchviehhalter, die ihre Liefermenge in einem dreimonatigen „Beibehaltungszeitraum“ nicht über die angelieferte Menge im gleichen Zeitraum des Vorjahres ausdehnen, eine Beihilfe von mindestens 0,36 ct/kg Milch, die zwischen dem 1. Dezember 2015 und 30. November 2016 abgeliefert wurde. Entscheidend ist dabei die Liefermenge an Erstankäufer, also Molkerei, Erzeugerorganisation oder Rohmilchhändler.

Auf die Beihilfe kann ein Vorschuss in Höhe von 0,18 ct/kg beantragt werden. Wird das Budget nicht ausgeschöpft, erhöht sich die Beihilfe pro kg Milch, bis die 116 Mio. Euro aufgebraucht sind.

Zweistufiger Antrag

Wie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) erläuterte, können Landwirte die Beihilfe nach der Veröffentlichung der Regelung innerhalb von zwei bis drei Wochen zunächst elektronisch über die HI-Tier sowie anschließend schriftlich bei der BLE beantragen.

Das Online-Formular wird ab Beginn der Antragsfrist auf der Internetseite des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere www.hi-tier.de zur Verfügung stehen. Es ist vollständig ausgefüllt zunächst elektronisch an die BLE zu übermitteln sowie in ausgedruckter Form zu unterschreiben und mit den Anlagen per Post an die BLE zu übersenden. Der Antrag muss sowohl elektronisch als auch schriftlich bis zum Fristende bei der BLE vorliegen.

Anlagen sind die Milchgeldabrechnungen aller Erstankäufer für den Zeitraum Dezember 2015 bis November 2016. Besser noch ist es, wenn der Erstankäufer eine Bestätigung über die Milchlieferungen von Dezember 2015 bis November 2016 erstellt, aus der ersichtlich wird, wie viel Menge auf den dreimonatigen Bezugszeitraum entfällt. Der Nachweis für die Milchmenge im Beibehaltungszeitraum muss im Anschluss erbracht werden.

Kurze Frist

Die Antragsfrist endet bereits am dritten Montag nach Inkrafttreten der Verordnung. Auf den Internetseiten www.bmel.de sowie www.ble.de wird zeitnah darüber informiert. Interessenten sollten diese Internetportale regelmäßig verfolgen.

Gewinnglättung kommt

Die Länderkammer billigte auch eine Änderung des Einkommensteuergesetzes, mit dem eine steuerliche Glättung von Gewinnen aus Land- und Forstwirtschaft über jeweils drei Jahre eingeführt wird. Das Modell ist befristet bis 2022.

Die Regelung gilt allerdings nicht für landwirtschaftliche Unternehmen in der Rechtsform einer Genossenschaft oder Kapitalgesellschaft, da diese nur gewerbliche Einkünfte erzielen.