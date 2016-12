Müller Fleisch bietet Gesundheitsbonus

Konkurrenz ums Tierwohl

Tierschützer steigen dieser Tage in Ställe ein und aus Tierwohlinitiativen aus. Beides, so heißt es, im Interesse des Verbrauchers. Doch der will sich eigentlich vor allem selber wohlfühlen. Und wonach streben die anderen Akteure rund um die Nutztierhaltung? Eine Bestandsaufnahme.