Gut geführte Obst- und Gemüsebauunternehmen erzielen respektable Einkommen. Das zeigt der regelmäßige Betriebsvergleich des Zentrums für Betriebswirtschaft im Gartenbau, dessen jüngste Ergebnisse wir vorstellen. Wirtschaftlich erfolgreich ist vor allem, wer die Kosten der Arbeitserledigung im Griff hat.

Selbstverständlich müssen, um Holunder, Kohl oder Heilkräuter überhaupt produzieren zu können, zuallererst die natürlichen Voraussetzungen wie Boden, Klima und Wasserverfügbarkeit gegeben sein. Doch das ist aufgrund der sehr verschiedenen Anforderungen der Kulturen häufiger der Fall, als manch einer denkt. Und Fachleute gehen davon aus, dass auch wärmeliebende und bisher nicht anbaufähige Pflanzen in Deutschland künftig aufgrund der milderen Winter eine Chance haben werden. Zudem werden die saisonalen Vermarktungsfenster größer.

Also, warum nicht darüber nachdenken, das eigene Spektrum zu erweitern und das Ungewöhnliche zu wagen? Es muss ja nicht immer Spargel sein. Strauchbeerenobst hat in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Das hat viel mit der zunehmenden Vermarktung in Kleinstschalen im Einzelhandel zu tun. Auch Kürbisse und im Folientunnel gereifte Erdbeeren sind gefragt.

Der Wunsch der Verbraucher nach regionalen Erzeugnissen und der niedrige Selbstversorgungsgrad mit heimischem Obst und Gemüse sorgen jedenfalls für gute

Absatzchancen. Das zeigt unsere Reportage aus Südhessen. Bevor Sie den ersten Schritt wagen, werfen Sie allerdings unbedingt einen Blick auf das breite

Angebot an Fördermaßnahmen, das unsere Übersicht dokumentiert.

Lassen Sie sich inspirieren.

