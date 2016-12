© Jörg Möbius Bild vergrößern Jörg Möbius, Redaktion agrarmanager

2016 war der Zubau bei Biogasanlagen gering. Das Rennen haben vor allem 75-kW-Anlagen gemacht; 150 mit insgesamt 10 MW elektrischer Leistung wurden neu errichtet. Dazu kommen 150 MW Kapazität, die in Bestandsanlagen für die flexible Fahrweise installiert wurden.

Ab 2017 müssen neue Biogasanlagen ihre Vergütung ersteigern. Bestandsanlagen können sich über die Ausschreibungen ebenfalls eine — allerdings geringere — Vergütung für weitere zehn Jahre sichern.

Trotzdem sieht Horst Seide, Präsident des Fachverbandes Biogas, die Lage mit vorsichtigem Optimismus: „Die Stimmung hellt sich auf.“ Es gebe wieder eine Perspektive und mit knapper Kalkulation seien auch Erträge möglich. Willkommen sind daher alle Möglichkeiten, die Kosten zu senken und die Gasausbeute zu steigern.

Dass es mit Biogas langsam weiter vorwärts geht, zeigt auch eine Meldung der Deutschen Energie Agentur, wonach 2015 gegenüber dem Vorjahr 15 % mehr Biomethan ins Erdgasnetz eingespeist wurde. Wie dieses Biogas als Kraftstoff genutzt werden kann, stellen wir in dieser Ausgabe vor. Es war für mich ein Erlebnis, auf dem Autohof in Dannenberg meinen Erdgas-Pkw an derselben Tankstelle zu betanken, wo auch der Biomethan-Testtraktor seinen Kraftstoff holt. Da die Biogasanlage von Horst Seide direkt nebenan im Gewerbegebiet in die Erdgasleitung einspeist, tankt man dort vermutlich anteilig wirklich Biomethan, nicht nur bilanziell.

Mit dem Verkauf von Biomethan über Tankstellen kommen die Lieferanten auch in den Genuss eines Teils der für Quoten im Rahmen des Treibhausgas-Minderungsgesetzes gezahlten Vergütungen. Voraussetzung dafür ist eine Zertifizierung. Diese hat Winfried Vees in Baden-Würt­temberg für seine Inseltankstelle ohne Anschluss ans Erdgasnetz noch nicht. Wenn seine Anlage aus dem EEG fällt oder der Absatz an seiner Tankstelle gestiegen ist, kann er das nachholen und dann neben den Umsätzen an der Tankstelle auch eine Vergütung für die Treibhausgasminderung als Einnahme für seine Anlage verbuchen.

Zurück zum Methantraktor: Was mit Rapsöl und Biodiesel aus eigenen Rohstoffen eine Zeit lang für landwirtschaftliche Betriebe lohnend und im Sinn der Umwelt war, könnte mit Biomethan wieder aufleben. Neben funktionierenden Fahrzeugen braucht es dafür auch Tankmöglichkeiten vor Ort. Die kleine Gasaufbereitung des Ingenieurbüros Buse für die Tankstelle von Winfried Vees zeigt die technische Richtung auf. Mit zusätzlichen Einnahmen aus der Treibhausgasminderung kann auch wirtschaftlich ein Schuh daraus werden. Die Fahrer von Erdgasautos sollen auch weiterhin in den Genuss des reduzierten Steuersatzes auf Erdgas kommen, so Staatssekretär Rainer Baake am runden Tisch Erdgas-Mobilität.

