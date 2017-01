Technische Analyse Weizen, Mais und Raps

Kurzfristig: Mit positiver Stimmung ins neue Jahr

Langfristig: Seitwärts

In unserem letzten Report schon erwogen, kam es zum Jahresende zu einer Festigung im europäischen Weizenkontrakt. Wir sehen aufgrund der schon bekannten Hinweise - wie zum Beispiel der schwache Euro oder die Möglichkeit dass die Spekulanten in Chicago ihre Shortpositionen auflösen – durchaus noch Potential nach oben. Deshalb ist ein Test des Widerstandes bei 171,75 €/t in den nächsten Wochen durchaus möglich.

Unterstützung: 162,50 €/t

Widerstand: 171,75 €/t