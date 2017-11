Kompetent und vielseitig: agrarmanager ist jetzt agrarheute

Generationswechsel beim Axion 900. Am alten Modell wurde noch mal die Feile angesetzt, um eine neue Ära Axion einzuläuten. Die FTP-Motoren mit Niedrigdrehzahlkonzept sind stärker geworden und leisten maximal 445 PS. Die Steuerung für das stufenlose CMATIC-Getriebe wurde verbessert. Die Axion 900 gibt es in Ausstattungsvarianten Cis+ (7 Zoll-Terminal in der A-Säule) und Cebis (mit 12 Zoll Touchdisplay). © agrarheute/Werkbild