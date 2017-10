Gewinnmitnahmen belasten die Agrarmärkte

Börsentelegramm

von Dieter Jendrziak , am

In einer Gegenreaktion auf die teils kräftigen Gewinne am Vortag haben die Kurse gestern auf beiden Seiten des Atlantiks zum Teil kräftig nachgegeben. Neben Gewinnmitnahmen und Positionsbereinígungen vor dem Jahreswechsel sorgte auch der starke Dollar für Druck auf den amerikanischen Markt. Die negativen Vorgaben ließen die Matif nicht unbeeindruckt. Lediglich der Mais konnte bis zum Handelsende etwas zulegen. Heute Morgen stehen die Vorzeichen an der elektronischen Börse in Chicago zunächst auf grün.