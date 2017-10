Händler nach USDA-Report in Kauflaune

In Paris gab es für den Weizen am Freitag nicht viel zu holen. Die Gewinne in den USA konkretisierten sich erst nachdem die Börse in Paris geschlossen war und so blieb dem Dezemberkontrakt am Ende des Tages ein mageres Plus von 0,15 % (25 Cent) auf 162 €/t.

In den USA legte der Weizen dagegen kräftig zu. Obwohl die Exportanmeldungen mit lediglich 175.000 t als sehr schwach eingestuft wurden und deutlich unter den Erwartungen lagen sahen Händler den Kursrückgang der letzten zwei Wochen als übertrieben und so legte der Frontmonat 2,1 % drauf und settelte bei 4,3950 US $/bu.