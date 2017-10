Lustloser EU-Weizenexport

US-Sojabohnen sind zu 49 % abgeerntet (Fünfjahresschnitt: 60%). Nach dem impulsiven Schnapper nach Norden in Folge des leicht bullischen USDA-Reports Mitte Oktober nivelliert sich die Bohne wieder in Richtung des vorher anvertrauten Kursniveaus zurück (9,75 USD-Marke beim November-Kontrakt).

Die US-Ernte ist zweifelsfrei auf dem Weg, eine neue Rekordernte zu werden. Es wird trotz reger Nachfrage aber eine Frage der Zeit sein, bis die Ware auf den Markt drängt.

Auch in Brasilien setzten in wichtigen Anbaugebieten in den letzten Tagen Schauer ein - insgesamt bleibt die Niederschlagssituation aber ein Wechselbad der Gefühle. Stellenweise hält die Hitze an, was die Farmer abwartend macht. Man will die Bohnen nicht in trockene Felder legen.

Für die USA sorgten die Analysten der Agentur Informa vergangene Woche für Aufhorchen. Man erwartet im Frühjahr 2018 nochmals eine Sojaflächen-Ausweitung (+0,52 auf 36,6 Mio.ha). Zwar steht vor der Anbauplanung noch ein Winter mit absehbar harter Exportkonkurrenz aus Südamerika, eine neuerlich entspannte Sojabilanz könnte sich so abzeichnen.