Preiskorrekturen nach USDA-Reports

Börsentelegramm

von Dr. Olaf Zinke, agrarmanager , am

Der September endete am Terminmarkt in den USA mit einem deutlichen Preisrückgang bei Weizen und mit einer moderaten Korrektur der Weizenpreise in Europa.

Gleichzeitig sind die Sojapreise in den USA zum Monatswechsel gestiegen und auch der Mais konnte zulegen. Am europäischen Terminmarkt konnte sich der Mais knapp behaupten und auch die Rapspreise veränderten sich veränderten sich am letzten Handelstag des Monats kaum.