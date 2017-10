Schwächere Kurse bei Weizen und Raps

Börsentelegramm

von Dr. Olaf Zinke, agrarmanager , am

In der ersten Oktoberwoche endete der Handel am europäischen Terminmarkt mit etwas schwächen Kursen bei Weizen, Mais und den vorderen Raps. Ein Grund für die Preisschwäche dürfte die von der Europäischen Kommission weiter nach oben korrigierte Weizen- und Rapsernte in Europa sein.