US-Daten stützen Weizenpreise

Börsentelegramm

von Dr. Olaf Zinke, agrarmanager , am

Die Weizenpreise am Terminmarkt ich Chicago sind am Mittwoch kräftig gestiegen. Ursache waren die Prognosen von Analysten, die von einer weiteren Abwärts-Korrektur der US-Weizenernte durch das USDA am Freitag Abend ausgehen.