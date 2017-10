Weizenpreise geben nach

In Frankreich haben die Weizenpreise an den wichtigsten Handelsplätzen kaum verändert. Am vorigen Freitag (06.10) wurde für den am wichtigsten französischen Handelsplatz Rouen angelieferten Brotweizen (mit 11 % Protein) 159 Euro geboten. In der Woche zuvor hatte man den Brotweizen in Rouen ebenfalls mit 159 Euro notiert und damit zum gleichen Preis. Ein Jahr zuvor lagen die Weizenpreise in Rouen bei 160 Euro und damit 1 Euro über den aktuellen Kursen.

An den Verladehäfen der Mosel (fob), lagen die Preisangebote am vorigen Freitag (06.10) bei 154 Euro. In der Woche zuvor hatte man den Brotweizen an der Mosel jedoch noch mit 157 Euro notiert und damit 3 Euro höher. Ein Jahr zuvor hatte man den Weizen an der Mosel mit 157 Euro gehandelt und damit 3 Euro über den aktuellen Preisen.