Frankreich: Biomilchpreise schwanken kräftig

Analyse

von Dr. Olaf Zinke, agrarmanager , am

In Frankreich lagen die Preise für Bio-Milch im Oktober bei 46,7 Cent und damit ähnlich hoch wie in Deutschland. Allerdings haben die Biomilchpreise in Frankreich deutlich stärker geschwankt als hierzulande und auch stärker als die Preise für konventionelle Milch.