Technische Analyse Weizen, Mais und Raps

Kurzfristig: Im Erntetief nochmal nach unten

Langfristig: Neutral

Mais an der Euronext Matif musste vergangenen Freitag nochmals kräftig Federn lassen. Damit befinden wir uns noch immer in einem lupenreinen Abwärtstrend. Wie lange dieser noch anhalten wir, ist ungewiss. Auffallend ist aber, dass seit einiger Zeit bei hohem Volumen das offene Interesse sinkt, was den Preisrückgang zumindest in Frage stellt. Saisonal könnte man erwarten, dass das Erntetief bald erreicht ist. Der Wochenstart in den USA ist neutral – ein weiterer Preisrückgang ist eher unwahrscheinlich.