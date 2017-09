Weniger Milchkuhhalter, Kuhbestand fast stabil

Analyse

von Dr. Olaf Zinke, agrarmanager , am

Die Zahl der in Deutschland gehaltenen Rinder ist von Mai 2016 bis November 2016 nur leicht zurückgegangen. Auch der Bestand an Milchkühen hat sich trotz der Krise am Milchmarkt bis November 2016 lediglich um 1,3 % verringert.