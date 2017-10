Schwein: ISN-Preis steigt um 7 Cent

Analyse

von Dieter Jendrziak , am

Bei der heutigen Internetversteigerung der ISN wurden alle angebotenen 3020 Schweine zu einem Durchschnittspreis von 1,62 Euro/Kg SG in einer Spanne von 1,585 Euro bis 1,65 Euro verkauft.

Das bedeutet ein Plus von 7 Cent gegenüber der letzten Versteigerung am 16.12.2016.