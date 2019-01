1 Million Euro Schaden: Scheune mit Blockheizkraftwerken zerstört

Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet, ging am Donnerstag gegen 01.30 Uhr bei der ILS Nordoberpfalz die Mitteilung über einen Scheunenvollbrand in der Ortschaft Ebnath ein.

Ein Feuer richtete auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Landkreis Tirschenreuth in Bayern einen hohen Sachschaden an. Weitere Aufnahmen dazu finden Sie im untenstehenden Video.

Blockheizkraftwerke, Fischzucht und Gerätschaften abgebrannt

Das Feuer zerstörte eine Scheune in Metall- und Holzbauweise mit den Maßen von circa 50 mal 25 Meter, so die Polizei. In dem niedergebrannten Gebäude waren zwei Blockheizkraftwerke, eine hochwertige Fischzucht und diverse Werkzeuge und Gerätschaften untergebracht.

Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus konnte von den eingesetzten Kräften der Feuerwehren verhindert werden