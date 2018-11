1000 Liter Diesel aus Mähdrescher gestohlen

Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, wurde ein Landwirt aus Dasing in Bayern Opfer eines dreisten Diebstahls. Der Mann musste am Donnerstag feststellen, dass der Tank seines Mähdreschers vollkommen leer war, so die Polizei.

Unbekannte Diebe hätten rund 1000 Liter Diesel aus dem Fahrzeug abgesaugt.