1000 qm großes Triticale-Feld in Flammen

Am Mittwoch gegen 13:38 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Werne zu einem Feld an der Lünener Straße in Werne in Nordrhein-Westfalen gerufen.

Bereits auf der Anfahrt konnte eine Rauchentwicklung aus einem Feld wahrgenommen werden, berichten die Einsatzkräfte. Es brannte ein circa 1000 m² großes Feld mit Triticale.