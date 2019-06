100.000 Euro teures Ackergespann entwendet: Traktordiebe geschnappt

Der 18-Jährige, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ist dringend verdächtig, den VW Golf wenige Tage zuvor in Hessen entwendet und mit gestohlenen sowie manipulierten Kennzeichen versehen zu haben. Der junge Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, hat nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen gemeinsam mit dem 16-Jährigen und dem 15 Jahre alten Mädchen den Transporter entwendet und bei gemeinsamen Fahrten mit dem Ford und dem VW beide Fahrzeuge bei diversen Unfällen komplett zerstört. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.



Zudem ist das Trio verdächtig, in der Nacht von Freitag auf Samstag das Ackergespann im Wert von mehr als 100.000 Euro vom Gelände der Abtei Münsterschwarzach entwendet zu haben.