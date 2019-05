1.280 l Müll am Straßenrand

Landwirtin Julia Göggelmann war anlässlich der Umweltwoche mit der Freiwilligen Feuerwehr beim Müllsammeln. Insgesamt konnten sie und ihre Kameraden 4 Müllsäcke à 120 l und einen Bigpack mit 800 l füllen. Sie stellt sich die Frage, ob die Menschen die ihren Müll "naturnah entsorgen'' die gleichen sind, die auf die Landwirtschaft schimpfen, weil Landwirte in deren Augen die Natur zerstören. In ihrem neuesten Blog auf dem Junglandwirteportal Hofheld berichtet sie, was sie entlang der Hauptstraße alles gefunden haben.