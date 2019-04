13 Rehkitze bei Mäharbeiten getötet: Geldstrafe für Landwirt

Im Frühjahr 2018 hat ein Landwirt aus dem Kreis Gifhorn in Langlingen in Niedersachsen zwölf Rehkitze bei Mäharbeiten getötet. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn wegen der Tötung eines Wirbeltiers ohne vernünftigen Grund in 13 Fällen angeklagt. Jetzt wurde er vom Amtsgericht Celle zu einer Geldstrafe verurteilt.

Wie die Cellesche Zeitung berichtet, hatte der Mann die Tiere beim Mähen überfahren, da er das Wild vorher nicht von den Wiesen verscheuchte, so wie es eigentlich vorgeschrieben wäre.