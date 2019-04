17 Landmaschinen gestohlen: Traktordiebe gefasst

Im Rahmen der Ermittlungen zu einem im Juli 2018 in Niederösterreich gestohlenen Traktor konnte dieser in Rumänien auf dem Grund eines 32-jährigen rumänischen Staatsbürgers sichergestellt werden, berichtet die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Durch das Zusammenwirken mit dem Landeskriminalamt stellte sich heraus, dass es Zusammenhänge zu Traktorendiebstählen in Tirol gab.

Bei einem versuchten Diebstahl im März 2019 hätten drei Traktoren an denselben 32-Jährigen überstellt werden sollen. Durch die Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde eine nationale Festnahmeanordnung erlassen und der Beschuldigte zur Fahndung ausgeschrieben.