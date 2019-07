18.000 Euro Schaden: 360 Strohballen in Flammen

In den frühen Morgenstunden kam es gegen 01:30 Uhr in Glutzow-Hof in Mecklenburg-Vorpommern zum Ausbruch eines Brandes, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg meldet. Betroffen waren drei Mieten, welche auf einem Areal von circa 50 Meter mal 50 Meter lagerten.

Insgesamt etwa 360 Stroh-Rundballen gingen in Flammen auf.