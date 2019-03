19-Jährige stirbt nach Unfall im Stall

Am Samstagnachmittag ereignete sich ein tragischer Unfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Lähden im Emsland. Ein 24-jähriger Landwirt und eine 19-jährige Frau fütterten in dem Boxenlaufstall das Vieh. Dazu nutzen sie einen Traktor mit angehängtem Wagen. Die junge Frau stand während der Fahrt auf einer Plattform des Wagens und übersah ein Durchfahrtstor. Sie stieß dagegen und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.