2 Millionen Euro: Maschinen, Düngemittel und Harnstoff-Säure zerstört

Beim Vollbrand eines Ökonomiegebäudes auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Herdwangen-Schönach im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg ist am Mittwoch ein Sachschaden in Höhe von etwa zwei Millionen Euro entstanden.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz berichtet, wurde die betreffende Lagerhalle vollständig zerstört.