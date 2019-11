20 Lämmer von Weide gestohlen

Die Lämmer waren laut Angaben des Landwirts „handzahm“ und sehr zutraulich. Für die Diebe dürfte es also ein Leichtes gewesen sein, die Tiere in den Anhänger zu locken. Die Polizei stellte in der aufgeweichten Erde deutliche Anhängerspuren fest, so die Husumer Nachrichten. Die Ermittlungen laufen nun.

Der Besitzer der Lämmer möchte einen zusätzlichen Anreiz geben und hat eine Belohnung ausgesetzt. 500 Euro hat er für sachdienliche Hinweise ausgelobt.