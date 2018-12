200.000 Euro Schaden: Maschinenhalle abgebrannt

In Lastrup im Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen ist es am Wochenende zu einem Großbrand gekommen, wie die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta berichtet. Im Ortsteil Hamstrup ging in der Nacht zum Sonntag eine Maschinenhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Flammen auf. Das Gebäude mit einer Größe von 15 Mal 35 Metern wurde stark beschädigt.