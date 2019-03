2018: Ein Katastrophenjahr für den Wald

© Carl Hesebeck

Frischer Stehendbefall ist häufig am Harzfluss erkennbar, mit dem sich die Bäume gegen einbohrende Borkenkäfer wehren. Das Harzen muss nicht immer so stark ausfallen, wie hier abgebildet – es können auch nur einzelne Tropfen aus der Rinde hervortreten. Harzfluss kann auch durch andere Verletzungen verursacht werden; Kontrolle ist deshalb notwendig, am besten zuerst an den unteren Kronenansätzen. Dies sind die ersten Angriffspunkte des Käfers. Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss der Baum entnommen werden.