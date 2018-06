20,5 Tonnen zu viel: Holztransporter um das Doppelte überladen

Einer Streife der Wachpolizei fiel am Mittwochmittag in Stadtallendorf in Mittelhessen ein mutmaßlich überladener Holz-Laster auf. Die anschließende Kontrolle durch Fachkräfte des Regionalen Verkehrsdienstes Marburg-Biedenkopf bestätigte die Vermutung dann mit einem recht drastischen Ergebnis, so die Beamten.