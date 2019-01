250.000 Preisgeld: Landwirtschaftssimulator startet E-Sport-Liga

Giants Software sucht den Super-Landwirt. Die Entwickler kündigten für den Landwirtschaftssimulator 19 eine eigene E-Sport-Liga, die „Farming Simulator League“, an. In ganz Europa sollen ab diesen Sommer zehn Turniere stattfinden. Am Ende der Saison kämpfen die besten Teams um den Titel des „Farming Simulator Champions“ und um 100.000 Euro.

„Jedes einzelne Turnier vergibt nicht nur Circuit Points für die besten Teams, sondern bringt auch eigene Preise mit, so dass der gesamte Preispool für die zweite Saison auf insgesamt 250.000 Euro steigt“, sagte der Leiter des Bereichs E-Sport bei Giants Software, Christian Ammann.