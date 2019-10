30 Jahre bis die Gleichstellung in der Landwirtschaft ankommt

Auch wenn sich das Rollenbild von Frauen in der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat, liegt die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Agrarbranche noch in weiter Ferne. Laut letzter Landwirtschaftszählung (2016) sind nur 10 Prozent der deutschen Betriebsleiter weiblich. Dass die Gleichberechtigung noch nicht auf den Betrieben angekommen ist, zeigen auch die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Corteva Agriscience unter 800 Frauen aus fünf europäischen Ländern. Darin gaben 38 Prozent der Teilnehmerinnen an, dass sie die Geschlechterdiskriminierung als genauso oder schlechter als vor 10 Jahren empfinden.