370 Cannabispflanzen und 11.000 Euro auf Bauernhof entdeckt

Bei Warendorf in Nordrhein-Westfalen haben Beamte am Wochenende eine Marihuana-Plantage entdeckt. Ein Zeuge hatte die Polizei über wiederholten starken Cannabisgeruch auf einem Gehöft in Oelde-Stromberg informiert. Als die Einsatzkräfte das landwirtschaftliche Anwesen am Freitagnachmittag aufsuchten, stellten sie zwei Bewohner fest.

Der 42-jährige Tatverdächtige war gerade mit der Ernte von Cannabisblüten beschäftigt.