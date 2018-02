37.000 Euro Schmerzensgeld nach Gockel-Angriff

Im Sommer 2013 wurde ein Bauaufseher während Straßenbauarbeiten im oberbayerischen Landkreis Ebersberg von einem aggressiven Gockel angegriffen. An den Folgen der Attacke würde der Mann laut eigenen Angaben heute noch leiden, berichtet die Süddeutsche Zeitung (SZ). Jetzt wurden die Besitzer des Hahns zu einer Schmerzensgeldzahlung in Höhe von 37.000 Euro verurteilt.

Als der heute 53-jährige Kläger 2013 von dem kampflustigen Gockel angegriffen wurde, hatte er versucht, dem Tier auszuweichen. Dabei sei er laut SZ rückwärts gestolpert und auf die Straßenkante gefallen. Die Folge: Er brach sich durch den Sturz einen Lendenwirbel. Der Hahn aber hätte nicht von ihm abgelassen und ihn weiter angegriffen, bis er sich in ein Nachbarhaus habe retten können.

Nach dem Angriff musste er mehrere Wochen im Krankenhaus behandelt werden, fast einen Monat war er auf Reha, so die SZ. Bis heute habe er Schmerzen und sei in Behandlung. Zudem musste der Bauaufseher seine Arbeitszeit reduzieren und einen Nebenjob aufgeben. Ganz zu schweigen von den Einschränkungen im Alltag, wie der Mann laut Süddeutscher Zeitung erklärt. Zum Beispiel könne er keinen Bierkasten mehr heben.

Besitzer des Gockels müssen Schmerzensgeld zahlen

In erster Instanz wurde ihm ein Schmerzensgeld von 10.000 Euro zugesprochen. Zwar wurde ein Anspruch auf Verdienstausfall abgelehnt, doch die Besitzer des Gockels sollten für alle künftig entstehenden Schäden haften, so die SZ. Das aber reichte dem Kläger nicht und er ging in Berufung.

Nun sprach ihm das Oberlandesgericht in einem Vergleich zusätzlich zu den 10.000 Euro noch 27.500 Euro Schadenersatz zu. Die Haftpflichtversicherung der Beklagten müsse dem Vergleich aber noch zustimmen.