45.000 Euro Schaden: Erneut GPS-Systeme aus Landmaschinen gestohlen

In Stemwede in Nordrhein-Westfalen treiben Diebe ihr Unwesen. Unbekannte haben dort in der Nacht zu Dienstag teure GPS-Technik erbeutet, als sie auf dem Grundstück eines Lohnunternehmers in Stemwede-Dielingen (Kreis Minden-Lübbecke) drei Traktoren aufbrachen. Eine dazugehörige Antenne sowie ein Fahrzeugschlüssel wurden gleich mit entwendet.

Die Ermittler halten es für wahrscheinlich, dass die Technik auf Bestellung gestohlen wurde.