6 Fakten zur Berufskrankheit Farmerlunge

Die Anzeichen ähneln einem grippalen Infekt. Die Symptome erst zwischen dreieinhalb und zwölf Stunden nach Kontakt mit dem Allergen ein. Die Betroffenen reagieren mit Schüttelfrost, Fieber, Husten und Engegefühl in der Brust. Über Nacht klingen die Beschwerden dann typischerweise wieder ab und treten bei erneutem Kontakt wieder auf.

3. Was sind die Ursachen der Farmerlunge?

Ursache für die Entwicklung einer Farmerlunge sind Schimmelpilz- oder Bakteriensporen, die nach dem Einatmen in die Lungenbläschen geraten und dort zu Entzündungen führen. Solche mikrobiellen Aerosole entstehen vor allem bei Heu- und Erntearbeiten - insbesondere in der Mähdrescherkabine, in Ställen beim Ausbringen von Einstreu, bei der Arbeit mit dem Heugebläse oder auch bei der Futtermittelherstellung im Silo.