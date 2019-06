62 Tiere gestohlen - Unbekannter bricht in Hühnerstall ein

Der Täter ist binnen weniger Tage dreimal in die Hühnerstallungen in Untergriesbach (Bayern) eingedrungen. Am 6.Juni fand der erste Angriff statt, zwei Tage später der zweite. Vergangenen Samstag schlug er ein drittes Mal zu. Insgesamt entwendeten die Täter 45 Hühner, 14 junge Gänse und drei Kaninchen.

Außerdem wurden mehr als ein Dutzend Tiere getötet. Zudem besteht der Verdacht, dass er dem Hühnerfutter Gift beigemischt hat. Die fragwürdige Substanz wird derzeit untersucht. Dies meldet die Passauer Neue Presse (PNP).