95.000 Euro: Fendt 411 Vario und GPS-Technik gestohlen

Unbekannte Diebe suchten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen landwirtschaftlichen Betrieb in Neumark bei Weimar in Thüringen heim. Der oder die Täter brachen das Tor einer Maschinenhalle auf und entwendeten aus mehreren Traktoren GPS-Technik im Wert von circa 45.000 Euro. Der Sachschaden am Tor wird auf etwa 500 Euro geschätzt, wie die Thüringer Polizei berichtet.

Die Kriminalpolizei Jena hat die weiteren Ermittlungen übernommen.