Abrechnung mit DüV und Schwarzbunt mit Wagyu besamen

Blogbeitrag der Woche - Tag der alten Haustierrassen im Freilandmuseum Neusath

Erwinschmidbauer stellt in seinem Blog seltene Haustierrassen vor, dieses mal geht es aber nicht um eine konkrete Rasse: " Es ist schon mittlerweile gute Tradition geworden, dass am 1. Sonntag im Oktober im Freilandmuseum der Oberpfalz in Neusath bei Nabburg der Tag der alten Haustierrassen stattfindet. 2017 fiel dieser Tag auf den 1. Oktober. Wie bei allen Freilandveranstaltungen ist der wichtigste Part das Wetter, das an diesem Sonntag wenig Sonne im Gepäck hatte. Trotz leichtem Regen am Morgen und ab und zu Nieselregen am Nachmittag, war es aber nicht kalt, so dass doch einige Besucher kamen. Das Museumsjahr stand unter dem Motto „Von der Not zum Überfluss- Landwirtschaft früher und heute“ und so sollte die Gegenwart der Nutztierhaltung aufgezeigt werden. Dazu gab es das Schweinemobil zu besichtigen, das mit 5 jungen Mastschweinen besetzt war. Dieses Schweinemobil ist ein Schweinestall, wie er heute in der konventionellen Schweinemast üblich ist, im Kleinstformat und kann für Ausstellungen und Schauen gemietet werden. Im Jahre 2016 war es etwa auf dem ZLF zu sehen. Den Gegensatz dazu, die Schweinehaltung in der Vergangenheit, gab es in den Höfen des Freilandmuseums, allerdings ohne Schweine, zu besichtigen, da die eigenen Schweine des Freilandmuseums auch tatsächlich im Freiland gehalten werden. Auch dieses Mal gab es wieder einen Informationsstand der GEH zum Thema gefährdete Rassen in Deutschland, der trotz geringerer Besucherzahl wegen des regnerischen Wetters, gut besucht war. Das hatte sicher damit zu tun, dass gegenüber des Infostandes der Backofen stand und dort der Brotverkauf durchgeführt wurde.

Große Schau der Rinderrassen - Hauptereignis dieses Jahr war die Rinderschau des Fleischrinderverbandes Bayern. Ausgestellt wurden die Rassen Angus, Aubrac, Galloway, Belted Galloway, Gelbvieh, Hereford, Highland Cattle, Limousin, Murnau-Werdenfelser, Pustertaler, Rotes Höhenvieh und Simmentaler. Von diesen 12 Rassen gelten vier, Gelbvieh, Murnau-Werdenfelser, Pustertaler und Rotes Höhenvieh, in Deutschland als gefährdet. Von jeder Rasse waren ein bis drei Tiere, Bullen, oft Mutterkühe mit Kälbern oder Jungrinder ausgestellt....

Lesen sie weiter: Tag der alten Haustierrassen im Freilandmuseum Neusath