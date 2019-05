Achtung, gefährlich: Beregnungsanlage sorgt für Aquaplaning

Mit einer gefährlichen Situation hatten es Autofahrer am Donnerstagabend in Celle in Niedersachsen zu tun. Ein bisher nicht ermittelter Landwirt hatte seine Beregnungsanlage in der Burger Landstraße angeworfen.

Diese hatte er so eingestellt, dass das Wasser in einem Kurvenbereich über die gesamte Fahrbahnbreite bis über mehrere Meter in das gegenüberliegende Feld spritzte