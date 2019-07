Achtung Nutztierhalter: Heuballen mit Jakobs-Kreuzkraut gestohlen

Wie das Polizeipräsidium Westpfalz berichtet, haben Unbekannte zwischen Donnerstag 27. Juni und Sonntag, 30. Juni, in der Gemarkung "Pfaffenseite" (Verlängerung der Friedhofstraße in Richtung US-Liegenschaft) in Enkenbach-Alsenborn in Rheinland-Pfalz von einer Wiese 20 Rundballen Heu gestohlen.

In den Heuballen befindet sich Jakobs-Kreuzkraut. Das Kraut enthält ein Gift, das für Nutztiere schädlich sein kann, informiert die Polizei.