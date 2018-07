Achtung Waldbrandgefahr: Das ist zu beachten

Der Waldbrandgefahrenindex (WBI) des Deutschen Wetterdienstes beschreibt das meteorologische Potential für die Gefährdung durch Waldbrand. Er zeigt die Gefahr in 5 Gefahrenstufen an. In Teilen Süddeutschlands ist bereits Stufe 5 erreicht.

Wer sich jetzt im Wald aufhalten möchte, muss einige Verhaltensregeln beachten.