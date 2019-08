Äthopien stellt Weltrekord im Bäumepflanzen auf

Die Baumpflanzaktion ist Teil der "green lagacy"-Initiative der äthiopischen Regierung, mit der das weitgehend von Wüste und Trockensavanne bedeckte Land begrünt werden soll.

Dafür soll unter anderem jeder der gut 100 Mio. Einwohner in diesem Jahr 40 Bäume pflanzen. In öffentlichen Veranstaltungen nehmen auch Schulen und staatliche Einrichtungen an den Pflanzaktionen teil.

Die Zeit ist dabei beschränkt, denn um den Setzlingen eine gute Chance zum Anwachsen zu geben, muss die Regenzeit zwischen Juni und September genutzt werden.