Agrar-Adventure: Kanada 2019

Auf dem youtube.com Kanal von landtechnikvideos.de begeistert ein Roadmovie die User. Die Filmemacher waren in Kanada unterwegs, um dort die Erntezeit live mitzuerleben: „Auch im Jahr 2019 haben wir uns mit unserer Agrar-Adventure Agrarreise in einer Kleingruppe von 15 Personen auf den Weg gemacht in die Kornkammer Kanadas.“

Diese Agrarreise ist speziell auf Landtechnik-Fans zugeschnitten, so landtechnikvideos.de