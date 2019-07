Agrarbetrieb: Fuß unter zwei Tonnen Maschine eingequetscht

Der Angestellte wurde umgehend mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen, so die Polizei. Ereignet hat sich der Unfall gegen 18 Uhr. Ein Landwirt habe mit seinem Angestellten ein Anbaugerät an einem Traktor, das in etwa zwei Tonnen wiegt, montiert. Während der Montage sei der vierjährige Sohn des Landwirtes unbemerkt auf den Traktor gestiegen und habe laut Augsburger Allgemeiner versehentlich den Hydraulikhebel betätigt, welcher vom Landwirt nicht gesichert worden sein soll.

Das Anbaugerät sank nach unten und quetschte den linken Fuß des 21-jährigen Angestellten ein, meldet die Zeitung.